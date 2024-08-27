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Штутгарт подпишет защитника Бернли Амина Аль-Дахиля

Германия

Об этом сообщает Sky Sports

Штутгарт подпишет защитника Бернли Амина Аль-Дахиля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Штутгарт" после потери нескольких важных игроков в центре защиты, был вынужден искать им замену. Похоже, что "швабы" ее нашли в "Бернли".

Сообщается, что немцы договорились с английским клубом по трансферу Амина Аль-Дахиля. Команда Бундеслиги заплатит за защитника 7,5 млн евро. После прохождения медосмотра 22-летний футболист подпишет контракт до 2028 года.

Добавим, что в прошлом сезоне Амин Аль-Дахиль сыграл 17 матчей и отметился одним забитым мячом.

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Бернли Штутгарт
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Гресь
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