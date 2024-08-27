Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Штутгарт подпишет защитника Бернли Амина Аль-Дахиля
Об этом сообщает Sky Sports
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Штутгарт" после потери нескольких важных игроков в центре защиты, был вынужден искать им замену. Похоже, что "швабы" ее нашли в "Бернли".
Сообщается, что немцы договорились с английским клубом по трансферу Амина Аль-Дахиля. Команда Бундеслиги заплатит за защитника 7,5 млн евро. После прохождения медосмотра 22-летний футболист подпишет контракт до 2028 года.
Добавим, что в прошлом сезоне Амин Аль-Дахиль сыграл 17 матчей и отметился одним забитым мячом.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Sky Sports
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Распиаренный и никакой". Сабо подверг жесткой критике двух лидеров Динамо
- Историческая победа Левого Берега, дебютный гол Яремчука, характер ЛНЗ. Главные новости за 26 августа
- Костюк побеждает американку в 1/64 финала и продолжает борьбу в US Open
- Бундеслига. Боруссия М – Байер 2:3. Гении концовок снова в деле
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн