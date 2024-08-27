Штутгарт подпишет защитника Бернли Амина Аль-Дахиля

"Штутгарт" после потери нескольких важных игроков в центре защиты, был вынужден искать им замену. Похоже, что "швабы" ее нашли в "Бернли".

Сообщается, что немцы договорились с английским клубом по трансферу Амина Аль-Дахиля. Команда Бундеслиги заплатит за защитника 7,5 млн евро. После прохождения медосмотра 22-летний футболист подпишет контракт до 2028 года.

Добавим, что в прошлом сезоне Амин Аль-Дахиль сыграл 17 матчей и отметился одним забитым мячом.