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Унион арендовал у Штутгарта полузащитника Чон У Йона
Об этом говорится на сайте берлинского клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
„Железные“ продолжают свою работу на трансферном рынке. „Унион“ решил арендовать на один сезон атакующего полузащитника „Штутгарта“ Чон У Йона.
„Я с нетерпением жду вызова в „Унион“. Этот клуб очень хорошо развился за последние годы и играет в преданный футбол, который мне очень подходит. Переход в „Унион“ - это отличная возможность для меня продолжить свое развитие в Бундеслиге. Страсть болельщиков и атмосфера на стадионе всегда поражали меня. Я убежден, что это правильный шаг для меня, и не могу дождаться, когда смогу внести свой вклад в успех команды“, - заявил 24-летний игрок после перехода.
Добавим, что в прошлом сезоне Чон У Йон провел 29 матчей, где отметился 2 голами и 3 ассистами.
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