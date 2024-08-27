Унион арендовал у Штутгарта полузащитника Чон У Йона

„Железные“ продолжают свою работу на трансферном рынке. „Унион“ решил арендовать на один сезон атакующего полузащитника „Штутгарта“ Чон У Йона.

„Я с нетерпением жду вызова в „Унион“. Этот клуб очень хорошо развился за последние годы и играет в преданный футбол, который мне очень подходит. Переход в „Унион“ - это отличная возможность для меня продолжить свое развитие в Бундеслиге. Страсть болельщиков и атмосфера на стадионе всегда поражали меня. Я убежден, что это правильный шаг для меня, и не могу дождаться, когда смогу внести свой вклад в успех команды“, - заявил 24-летний игрок после перехода.

Добавим, что в прошлом сезоне Чон У Йон провел 29 матчей, где отметился 2 голами и 3 ассистами.