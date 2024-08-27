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Несколько клубов проявляют интерес к защитнику берлинского Униона

Германия

Об этом сообщает Kicker

Несколько клубов проявляют интерес к защитнику берлинского Униона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Данило Дуки несколько сезонов остается основным игроком "Униона", демонстрируя хорошую игру на позиции центрального защитника. В начале трансферного окна появлялись первые слухи, что игрок может сменить клубную прописку и, похоже, что концовка этого лета будет достаточно активной для этого футболиста.

Сообщается, что защитником "железных" интересуются "Штутгарт" и "ПСВ Эйндховен". Для чемпиона Нидерландов приоритетным является подписание Ко Итакуры на позиции центрального защитника, но если клубу не удастся провернуть этот трансфер, то сосредоточится на представителе "Униона". "Швабы" еще не проводили переговоров по переходу 26-летнего футболиста, однако следят за ситуацией вокруг него.

Добавим, что в прошлом сезоне Данило Дуки провел 28 матчей и отметился 2 забитыми мячами. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 17 млн евро.

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Источник:
Kicker
Опубликовал: Александр Гресь
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