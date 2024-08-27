Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Несколько клубов проявляют интерес к защитнику берлинского Униона
Об этом сообщает Kicker
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Данило Дуки несколько сезонов остается основным игроком "Униона", демонстрируя хорошую игру на позиции центрального защитника. В начале трансферного окна появлялись первые слухи, что игрок может сменить клубную прописку и, похоже, что концовка этого лета будет достаточно активной для этого футболиста.
Сообщается, что защитником "железных" интересуются "Штутгарт" и "ПСВ Эйндховен". Для чемпиона Нидерландов приоритетным является подписание Ко Итакуры на позиции центрального защитника, но если клубу не удастся провернуть этот трансфер, то сосредоточится на представителе "Униона". "Швабы" еще не проводили переговоров по переходу 26-летнего футболиста, однако следят за ситуацией вокруг него.
Добавим, что в прошлом сезоне Данило Дуки провел 28 матчей и отметился 2 забитыми мячами. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 17 млн евро.
Популярное сейчас
- "Распиаренный и никакой". Сабо подверг жесткой критике двух лидеров Динамо
- Довбик на диване, Малиновский позади автобуса. Наши за границей. Италия
- Историческая победа Левого Берега, дебютный гол Яремчука, характер ЛНЗ. Главные новости за 26 августа
- Умер немецкий футболист и тренер Кристоф Даум
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО