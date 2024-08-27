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Чемпион Саудовской Аравии договорился о покупке вингера Баварии

Германия

Решение за игроком

Чемпион Саудовской Аравии договорился о покупке вингера Баварии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Бавария" и "Аль-Хиляль" согласовали общие условия трансфера Кингсли Комана. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, мюнхенский клуб намерен прекратить сотрудничество с французским вингером до конца трансферного окна.

Отмечается, что в услугах Кингсли был заинтересован ряд клубов АПЛ, но многих из них смущают финансовые запросы 28-летнего футболиста и его повышенная травматичность.

Примет ли Коман предложение "Аль-Хиляля" - пока неизвестно.

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Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Александр Бураков
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