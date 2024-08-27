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Чемпион Саудовской Аравии договорился о покупке вингера Баварии
Решение за игроком
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" и "Аль-Хиляль" согласовали общие условия трансфера Кингсли Комана. Об этом сообщает L'Equipe. По информации источника, мюнхенский клуб намерен прекратить сотрудничество с французским вингером до конца трансферного окна. Отмечается, что в услугах Кингсли был заинтересован ряд клубов АПЛ, но многих из них смущают финансовые запросы 28-летнего футболиста и его повышенная травматичность. Примет ли Коман предложение "Аль-Хиляля" - пока неизвестно.
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Источник:L'Equipe
Опубликовал: Александр Бураков
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