Чемпион Саудовской Аравии договорился о покупке вингера Баварии

"Бавария" и "Аль-Хиляль" согласовали общие условия трансфера Кингсли Комана. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, мюнхенский клуб намерен прекратить сотрудничество с французским вингером до конца трансферного окна.

Отмечается, что в услугах Кингсли был заинтересован ряд клубов АПЛ, но многих из них смущают финансовые запросы 28-летнего футболиста и его повышенная травматичность.

Примет ли Коман предложение "Аль-Хиляля" - пока неизвестно.