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Бавария все еще может подписать центрбека Байера
Джонатан Та может сменить команду
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Байера" Джонатан Та все еще может подписать контракт с мюнхенской "Баварией" до окончания трансферного окна.
В течение лета будущее игрока было неопределенным, но после того, как "Бавария" отказалась подписывать контракт с футболистом, несмотря на предварительные договоренности, казалось, что он останется в "Байере". Однако ситуация резко изменилась, когда интерес к Та проявила "Барселона". Каталонский клуб был готов заплатить за игрока 30 миллионов евро.
Это развитие событий побудило "Баварию" вернуться к переговорам с "Байером". Теперь мюнхенский клуб готов заплатить 30 миллионов евро и еще 5 млн - в виде бонусов.
Добавим, что в прошлом сезоне Та провел 48 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет 6 забитых мячей и 1 ассист.
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