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Штутгарт приобрел у Бернли защитника Амина Аль-Дахиля
Об этом говорится на сайте немецкого клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Швабы" продолжают укреплять центр обороны летом. "Штутгарт" приобрел у "Бернли" за 7.5 млн евро Амина Аль-Дахиля. Контракт защитника с новым клубом рассчитан на четыре года.
"Я с нетерпением жду возможности быть здесь и стать частью семьи "Штутгарта". Хочу почувствовать атмосферу на стадионе и сыграть перед этими особенными болельщиками. Я с нетерпением жду большого вызова - играть в Бундеслиге", - заявил 22-летний игрок после перехода.
Добавим, что в прошлом сезоне Амин Аль-Дахиль провел 17 матчей и отметился одним забитым мячом.
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