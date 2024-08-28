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Штутгарт приобрел у Бернли защитника Амина Аль-Дахиля

Германия
Обновлено

Об этом говорится на сайте немецкого клуба

Штутгарт приобрел у Бернли защитника Амина Аль-Дахиля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Швабы" продолжают укреплять центр обороны летом. "Штутгарт" приобрел у "Бернли" за 7.5 млн евро Амина Аль-Дахиля. Контракт защитника с новым клубом рассчитан на четыре года.

"Я с нетерпением жду возможности быть здесь и стать частью семьи "Штутгарта". Хочу почувствовать атмосферу на стадионе и сыграть перед этими особенными болельщиками. Я с нетерпением жду большого вызова - играть в Бундеслиге", - заявил 22-летний игрок после перехода.

Добавим, что в прошлом сезоне Амин Аль-Дахиль провел 17 матчей и отметился одним забитым мячом.

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Бернли Штутгарт
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Источник:
Штутгарт
Опубликовал: Александр Гресь
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