Штутгарт приобрел у Бернли защитника Амина Аль-Дахиля

"Швабы" продолжают укреплять центр обороны летом. "Штутгарт" приобрел у "Бернли" за 7.5 млн евро Амина Аль-Дахиля. Контракт защитника с новым клубом рассчитан на четыре года.

"Я с нетерпением жду возможности быть здесь и стать частью семьи "Штутгарта". Хочу почувствовать атмосферу на стадионе и сыграть перед этими особенными болельщиками. Я с нетерпением жду большого вызова - играть в Бундеслиге", - заявил 22-летний игрок после перехода.

Добавим, что в прошлом сезоне Амин Аль-Дахиль провел 17 матчей и отметился одним забитым мячом.