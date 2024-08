Кейн - на получении Золотой бутсы: Переход в Баварию был одним из лучших решений в моей жизни

Нападающий "Баварии" Гарри Кейн дал комментарий после завоевания "Золотой бутсы".

Напомним, Кейн стал лучшим бомбардиром европейских чемпионатов по итогам сезона 2023/24, забив 36 мячей в Бундеслиге.

Кейн перешёл в "Баварию" летом 2023 года из "Тоттенхэма" за 95 млн. евро.

