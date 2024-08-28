Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кейн - на получении Золотой бутсы: Переход в Баварию был одним из лучших решений в моей жизни
"Но важно и выигрывать трофеи" (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Баварии" Гарри Кейн дал комментарий после завоевания "Золотой бутсы".
"Переход в "Баварию" был одним из лучших решений, которые я когда-либо принимал в своей жизни. Пока я наслаждаюсь каждым моментом.
Хочу продолжить так же, как начал в прошлом сезоне, но важно и выигрывать трофеи. Мы хотим добиться успеха как команда", - заявил англичанин.
Напомним, Кейн стал лучшим бомбардиром европейских чемпионатов по итогам сезона 2023/24, забив 36 мячей в Бундеслиге.
Кейн перешёл в "Баварию" летом 2023 года из "Тоттенхэма" за 95 млн. евро.
The photo ➡️ the photographer ????— Harry Kane (@HKane) August 27, 2024
A very proud night ???? pic.twitter.com/VroXDfmdnO
Популярное сейчас
- "Пришлось подрожать и потерпеть". Зальцбург - Динамо. Обзор послематчевой австрийской прессы
- Цыганык назвал человека, который сломал карьеру Коваленко: Это самый большой аферист в истории Шахтера
- Вылет, за который не стыдно. Зальцбург – Динамо 1:1. Видео голов и обзор матча
- Зальцбург – Динамо, Кривбасс – Шахтер, МЮ – Ливерпуль. Расписание футбола на 26 августа – 1 сентября
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО