Спортивный директор Байера высказался о будущем Джонатана Таха

Спортивный директор леверкузенского "Байера" Симон Рольфес высказался о будущем центрального защитника Джонатана Таха.

"Я ожидаю, что он останется с нами. Мне не звонили из "Баварии" или "Барсы" в последнее время. У нас нет никаких новостей относительно какой-либо сделки, поэтому я ожидаю, что он останется".

Добавим, что в прошлом сезоне Та провел 48 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет 6 забитых мячей и 1 ассист.