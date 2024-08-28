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Спортивный директор Байера высказался о будущем Джонатана Таха
Я ожидаю, что он останется с нами (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор леверкузенского "Байера" Симон Рольфес высказался о будущем центрального защитника Джонатана Таха.
"Я ожидаю, что он останется с нами. Мне не звонили из "Баварии" или "Барсы" в последнее время. У нас нет никаких новостей относительно какой-либо сделки, поэтому я ожидаю, что он останется".
Добавим, что в прошлом сезоне Та провел 48 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет 6 забитых мячей и 1 ассист.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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