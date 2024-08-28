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Спортивный директор Байера высказался о будущем Джонатана Таха

Германия

Я ожидаю, что он останется с нами (с)

Спортивный директор Байера высказался о будущем Джонатана Таха

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Спортивный директор леверкузенского "Байера" Симон Рольфес высказался о будущем центрального защитника Джонатана Таха.

"Я ожидаю, что он останется с нами. Мне не звонили из "Баварии" или "Барсы" в последнее время. У нас нет никаких новостей относительно какой-либо сделки, поэтому я ожидаю, что он останется".

Добавим, что в прошлом сезоне Та провел 48 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет 6 забитых мячей и 1 ассист.

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Байер (Леверкузен) Джонатан Та
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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