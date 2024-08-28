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Байер арендовал правого защитника ПСЖ

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Байер арендовал правого защитника ПСЖ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Байер" объявил о подписании французского правого защитника Норди Мукиеле из "ПСЖ".

Футболист переходит в немецкий клуб на правах аренды. "Байер" полностью будет покрывать зарплату игрока в течение срока действия арендного соглашения - до 30 июня 2025 года. Важно отметить, что в контракте отсутствует опция выкупа.

Норди присоединился к "ПСЖ" летом 2022 года из «РБ Лейпцига» за 12 миллионов евро. Мукиеле в прошлом сезоне сыграл 20 матчей и отдал 1 ассист.

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Источник:
Bayer 04 Leverkusen
Опубликовал: Екатерина Власова
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