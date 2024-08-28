Байер арендовал правого защитника ПСЖ

"Байер" объявил о подписании французского правого защитника Норди Мукиеле из "ПСЖ".

Футболист переходит в немецкий клуб на правах аренды. "Байер" полностью будет покрывать зарплату игрока в течение срока действия арендного соглашения - до 30 июня 2025 года. Важно отметить, что в контракте отсутствует опция выкупа.

Mehr Infos in unserer PM ???? https://t.co/63X1oEYaP0 — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) August 28, 2024

Норди присоединился к "ПСЖ" летом 2022 года из «РБ Лейпцига» за 12 миллионов евро. Мукиеле в прошлом сезоне сыграл 20 матчей и отдал 1 ассист.