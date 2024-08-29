Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вольфсбург арендовал у дортмундской Боруссии Салиха Озджана
Об этом говорится на сайте волков
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Вольфсбург" сумел в конце лета укрепить опорную зону в команде. "Волки" подписали игрока дортмундской "Боруссии" Салиха Озджана. "Вольфсбург" арендовали турецкого опорника на один сезон без опции выкупа.
"После очень хороших переговоров я рад быть здесь, в "Вольфсбурге". Клуб и команда, безусловно, имеют все необходимое для того, чтобы играть в Европе. Я постараюсь сыграть свою роль, выложиться на полную и показать свои качества на поле. Надеюсь, нас ждет успешный сезон", - заявил 26-летний игрок после перехода.
Добавим, что в прошлом сезоне Салих Озджан за дортмундцев провел 34 матча во всех турнирах.
Популярное сейчас
- На тренировке Ромы чуть не произошла драка между Де Росси и футболистом, – Rai Sport
- Лейндерс: Все видели, насколько сильно Динамо. Я немного разочарован тем, как мы попали в Лигу чемпионов
- Президент Колоса пригрозил игрокам отменить премии и в два раза срезать зарплаты
- Бундеслига. Вольфсбург – Бавария 2:3. Доминация на мяче и хрупкость в обороне рекордмайстра
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО