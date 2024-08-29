Вольфсбург арендовал у дортмундской Боруссии Салиха Озджана

"Вольфсбург" сумел в конце лета укрепить опорную зону в команде. "Волки" подписали игрока дортмундской "Боруссии" Салиха Озджана. "Вольфсбург" арендовали турецкого опорника на один сезон без опции выкупа.

"После очень хороших переговоров я рад быть здесь, в "Вольфсбурге". Клуб и команда, безусловно, имеют все необходимое для того, чтобы играть в Европе. Я постараюсь сыграть свою роль, выложиться на полную и показать свои качества на поле. Надеюсь, нас ждет успешный сезон", - заявил 26-летний игрок после перехода.

Добавим, что в прошлом сезоне Салих Озджан за дортмундцев провел 34 матча во всех турнирах.