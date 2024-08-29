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Вольфсбург арендовал у дортмундской Боруссии Салиха Озджана

Германия

Об этом говорится на сайте волков

Вольфсбург арендовал у дортмундской Боруссии Салиха Озджана

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Вольфсбург" сумел в конце лета укрепить опорную зону в команде. "Волки" подписали игрока дортмундской "Боруссии" Салиха Озджана. "Вольфсбург" арендовали турецкого опорника на один сезон без опции выкупа.

"После очень хороших переговоров я рад быть здесь, в "Вольфсбурге". Клуб и команда, безусловно, имеют все необходимое для того, чтобы играть в Европе. Я постараюсь сыграть свою роль, выложиться на полную и показать свои качества на поле. Надеюсь, нас ждет успешный сезон", - заявил 26-летний игрок после перехода.

Добавим, что в прошлом сезоне Салих Озджан за дортмундцев провел 34 матча во всех турнирах.

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Боруссия (Дортмунд) Вольфсбург Салих Озджан
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Источник:
Вольфсбург
Опубликовал: Александр Гресь
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