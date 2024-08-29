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Майнц арендовал у Вольфсбурга Морица Йенца

Германия

Об этом говорится на сайте карнавальщиков

Майнц арендовал у Вольфсбурга Морица Йенца

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Майнц" усиливает оборону в начале нового сезона. Немецкий клуб арендовал на один сезон защитника "Вольфсбурга" Морица Йенца.

" У меня были очень хорошие разговоры с ответственными людьми, особенно с Бо Хенриксеном. Он излучал много энергии, а я игрок, который также играет эмоционально - все вписывается в общую картину. Теперь я с нетерпением жду команду и замечательных болельщиков "05", которых я уже знаю по матчам против "Майнца" на "MEWA ARENA", - заявил 25-летний центральный защитник после перехода.

Добавим, что в прошлом сезоне Мориц Йенц провел 23 матча и отметился результативной передачей.

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Майнц Вольфсбург
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Источник:
Майнц
Опубликовал: Александр Гресь
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