Майнц арендовал у Вольфсбурга Морица Йенца

"Майнц" усиливает оборону в начале нового сезона. Немецкий клуб арендовал на один сезон защитника "Вольфсбурга" Морица Йенца.

" У меня были очень хорошие разговоры с ответственными людьми, особенно с Бо Хенриксеном. Он излучал много энергии, а я игрок, который также играет эмоционально - все вписывается в общую картину. Теперь я с нетерпением жду команду и замечательных болельщиков "05", которых я уже знаю по матчам против "Майнца" на "MEWA ARENA", - заявил 25-летний центральный защитник после перехода.

Добавим, что в прошлом сезоне Мориц Йенц провел 23 матча и отметился результативной передачей.