Середняк Бундеслиги усилился южнокорейским хавбеком

Полузащитник бельгийского "Гента" Хон Хён Сок перешёл в немецкий "Майнц".

Контракт между сторонами рассчитан до середины 2028 года.

В составе "Гента" 25-летний южнокореец выступал с 2022 года, и с тех пор отличился 18 забитыми мячами и 20 результативными передачами в 104 матчах.