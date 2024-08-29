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Середняк Бундеслиги усилился южнокорейским хавбеком
Новый вызов для футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник бельгийского "Гента" Хон Хён Сок перешёл в немецкий "Майнц". Контракт между сторонами рассчитан до середины 2028 года. В составе "Гента" 25-летний южнокореец выступал с 2022 года, и с тех пор отличился 18 забитыми мячами и 20 результативными передачами в 104 матчах.
Beste Staffel EVER! ????— 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) August 29, 2024
Willkommen, Hyunseok Hong. pic.twitter.com/0hkuRHHq1j
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Источник:Mainz
Опубликовал: Александр Бураков
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