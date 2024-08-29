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Середняк Бундеслиги усилился южнокорейским хавбеком

Германия

Новый вызов для футболиста

Середняк Бундеслиги усилился южнокорейским хавбеком

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник бельгийского "Гента" Хон Хён Сок перешёл в немецкий "Майнц".

Контракт между сторонами рассчитан до середины 2028 года.

В составе "Гента" 25-летний южнокореец выступал с 2022 года, и с тех пор отличился 18 забитыми мячами и 20 результативными передачами в 104 матчах.

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Источник:
Mainz
Опубликовал: Александр Бураков
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