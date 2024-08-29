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Агент Та намекнул на будущий уход своего клиента из Байера
"Фармацевты" потеряют основного центрбека
Getty Images/Global Images Ukraine
Пини Захави, агент защитника "Байера" Джонатана Та, рассказал о планах своего клиента.
"За последние недели было сделано несколько предложений, и все они были отклонены, несмотря на его желание уйти. Мы не хотим, чтобы такой игрок, как Йона, покинул клуб бесплатно следующим летом.
Поэтому мы надеемся, что сможем найти решение в краткосрочной перспективе, которым в конечном итоге будут довольны все стороны. Джонатан принял решение покинуть "Байер" в начале этого лета и сообщил об этом клубу в ходе нескольких личных бесед. После девяти лет в Леверкузене, включая завоевание исторического титула Бундеслиги в прошлом сезоне, Йона теперь хочет сделать следующий шаг в своей карьере", - сказал Захави.
Ранее сообщалось, что главным претендентом на подписание Та является "Бавария".
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