Один из ведущих защитников Байера не перейдет в Баварию

"Бавария" окончательно решила отказаться от идеи подписать защитника "Байера" Джонатана Та.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, вчера мюнхенский клуб предложил леверкузенцам 25 млн. евро за Та, но получил отказ.

Данную информацию подтвердил и спортивный директор "Баварии" Макс Эберль:

"Три с половиной недели назад "Байер" установил для нас крайний срок, к которому мы должны были заплатить определенную сумму. Я сказал Симону Рольфесу (спортдир леверкузенцев - прим.) в письменном виде: "Симон, спасибо за дедлайн и сумму, но мы не можем уложиться ни в то, ни в другое, поэтому переговоры закончены". Это было три с половиной недели назад", - сказал Эберль.

Действующее трудовое соглашение Та с "Байером" рассчитано до лета 2025 года.

????❌ FC Bayern have finally decided this morning not to submit a new offer to Leverkusen for Jonathan #Tah ✔️



Yesterday, Max Eberl was willing to pay €25m (20+5). But rejected. And Eberl have also confirmed, that there was a deadline set by Leverkusen … ⤵️



„Leverkusen gave us… pic.twitter.com/dgRf6otg4e