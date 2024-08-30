Бундеслига, второй тур

Берлин, Ан дер Альтен Ферстерей

Унион – Санкт-Паули 1:0

Гол: Холлербах 34





Впечатление от "Санкт-Паули" в первых двух турах было схожим. Снова вызывающая искреннюю симпатию инициативная игра в первом тайме. Те же яркие динамичные отрезки, из которых гамбургцы опять не смогли выжать плоды. И опять повидавший Бундеслигу середняк бьет их в уже отрезки не столь успешные. И тот же горький результат по итогам добротной зарубы.

Отличает от "Хайденхаймов" и "Унионов" "Санкт-Паули" даже не сколько состав, сколько святая наивность. Как в прошлом туре "Хайденхайм" перетерпел неприятный и колкий на моменты первый тайм, а потом без проблем добыл свое. Так и крепкий "Унион" пережил удачный дебют гостей, из которого те даже не выжали конкретных моментов. В то время как удар Холлербаха с линии штрафной принес берлинцам перевес еще до первого тайма при равной игре.

"Унион" дождался своего первого момента с как всегда плодовитых угловых. И с добивания Холлербах забил свой 6-й гол в элитном немецком футболе. И это сразу поменяла динамику игры. Ранее азартный "Санкт-Паули" растерял уверенность, начались простые ошибки, особенно на своей половине. Приятные полчаса выезда до вчерашнего участника ЛЧ сменились для "Санкт-Паули" полной фрустрацией.

И дальше настрое только ухудшалось. "Железные" в фирменной манере сели в защиту и стали смотреть на проблемы оппонента. Такое в лучшей их форме бесило даже "Баварию" и другие элитные немецкие команды. Что уж говорить про безобидный "Санкт-Паули", который даже на удары не решался после добротных комбинаций в середине поля и нередких проходов в финальную треть.

Ради справедливости стоит сказать, что в концовке гости прижали. Стали показывать те же проблески "доминантного футбола", в которых играли дивизионом ниже. Только вот даже совсем не пышущий здоровьем "Унион", даже в таких кондициях, без особых проблем сохранил результат за собой. И тем самым прервал, на секунду, 15-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате. 1:0. "Санкт-Паули" зарабатывает симпатии, "Унион" – ценные очки.

Унион: Реннов, Диогу Лейте, Фогт, Дуки, Вертессен (Бенеш, 67), Холлербах (Скарке, 78), Роте (Кверфельд, 89), Хедира, Тузар (Шефер, 67), Хаберер, Сьебатшо (Чжон Ву Ен, 89)

Санкт-Паули: Василь, Метс, Валь, Смит (Дзвигала, 40), Ирвайн, Меткалф, Вагнер (Саад, 61), Ритцка (Бухалфа, 83), Треу, Гилавоги (Афолайян, 62), Эггештайн (Альберс, 83)