Бундеслига. Унылый Шахинбол, буйство атаки Штутгарта и восходящая звезда Экитике

Бундеслига. 2-й тур

Франкфурт, Дойче Банк Арена

Айнтрахт – Хоффенхайм 3:1

Голы: Экитике 24, Ларссон 33, Мармуш 56 – Крамарич 54

После солидного оборонительного перфоманса против "Боруссии" и тишиной впереди "Айнтрахт" набрал первые очки в сезоне. Уверенную победу над "Хоффенхаймом" принес Юго Экитике. Молодой француз был единственной зацепкой в атаке в Дортмунде, но в первом домашнем матче показал себя сполна.

Экитике этим вечером показал всю полноту своего таланта и ширину арсенала, который в свое время и делал его большим проспектом во Франции. В эпизоде с первым голом Юго показал интеллект и скорость. Выиграл позицию у Штаха, поставив спину, после чего легко переиграл вратаря и закатил в пустые. Это было наказание за дикий провал гостей по правому краю, где Мармуш с Нкунку из ничего создали голевую атаку.

Дальше Экитике тонко сыграл в подыгрыше. Оттянулся в глубину, выждал рывок Ларссона и своевременно отдал в одно касание, добавив в копилку ассист. А после перерыва в ответ на 7-й гол Крамарич в трех последних матчах Бундеслига развил решающую голевую атаку. Принял передачу от Траппа через полполя, поставил спину и развил дальше на Ларссона. Дальше с подбора Гетце красиво ассистировал Мармушу пасом вразрез, но атаки не было бы без суперполезного Экитике.

Бремен, Везерштадион

Вердер – Боруссия Д 0:0

Уныние от футбола "Боруссии" при Нури Шахине убило даже вывеску с привычно веселым и живым середняком "Вердером". Опять странный, медлительный и перегруженный маневрами билд-ап – там и Антон с Гроссом еще не вписались, а Джан привычно принимал дурацкие решения. Впереди как в худшие времена последних сезонов вся надежда на светлую голову Юлиана Брандта, и на дриблинг Байно-Гиттенса, который после дубля с лавки в прошлом туре сегодня промолчал. А затем еще и Шлоттербек затруднил концовку удаление за четверть часа до конца. Дортмунд уныл, но по очкам идет нормально – 4 из 6.

Штутгарт, Мерседес Бенц Арена

Штутгарт – Майнц 3:3

Голы: Мийо 8, Левелинг 15, Ридер 88 – Амири 43 (п), Буркандт 61, Ляйтш 90+4

"Штутгарт" снова без побед, но за сегодняшний матч их судить трудно. Иметь на табло 2:0 после стартовых 15 минут, а также показатель ожидаемых голов выше 5.0, и при этом не выиграть еще в первой половине – это еще надо было постараться.

Этим вечером "швабы" показали, что с отъездом Серу Гирасси в Дортмунд их атака вовсе не погибла. Теперь футбол больше строится через Дениза Ундава и быстрых интересных комбинаций в нем меньше не стало. Недостает только реализации – Гирасси бы парочку в такой вечер запросто бы положил. А так пришлось пытаться вырывать победу за счет первого гола Фабиана Ридера за клуб. Да еще и со штрафного. Но не вышло. Ляйтш на 90+4 затолкал еще один гол для гостей, а вместе с ним и ничью.

Бохум, Воновия Рурштадион

Бохум – Боруссия М 0:2

Голы: Кляйндинст 66, Онора 78

Тим Кляйндинст продолжает поражать немецкую элиту навыками бомбардира второй сезон кряду. Экс-форвард "Хайденхайма" забивает во втором туре кряду – сначала сравнял счет в матче с чемпионом, хоть и не надолго. Сегодня обеспечил долгожданный прорыв против упертого "Бохума". А затем к голу 29-летний форвард еще и добавил ассист на Онора.

Киль, Хольштайн-Штадион

Хольштайн – Вольфсбург 0:2

Голы: Арнольд 27, Борнаув 30

"Хольштайн" в первом домашнем матче в элите был разбит уже в первые полчаса игры. Максимилиан Арнольд в фирменной манере за счет стандартов разбил новичка Бундеслиги. Сначала забил со штрафного красивым ударом, а затем с очередного дедбола ассистировал Борнауву. "Хольштайн" в следующий час немного поатаковал и завоевал симпатий, но с жестоким результатом табло им уже ничего не удалось поделать до самого финального свистка.