Хаби Алонсо – о первом проигрыше Байера в Бундеслиге с мая 2023 года: Мы не преуспели в обороне

Вчера в рамках 2-го тура чемпионата Германии "Байер" сыграл с "Лейпцигом", матч завершился неожиданной победой "Лейпцига" - 2:3.

Во вчерашнем матче "фармацевты" вели со счетом 2:0 по ходу первого тайма, а затем пропустили 3 гола.

Главный тренер Леверкузена прокомментировал проигрыш после 35-матчевой серии без проигрыша:

"В этой игре было много и позитива, и негатива. В первом тайме мы играли хорошо, во втором хотели развить успех. Но мы потеряли контроль над игрой и дали сопернику слишком много пространства. Мы не добились успеха в обороне. Мы должны атаковать и защищаться. Все вместе. Поработаем над этим во время перерыва на матчи сборных."