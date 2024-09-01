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Хаби Алонсо – о первом проигрыше Байера в Бундеслиге с мая 2023 года: Мы не преуспели в обороне
Алонсо высказался о поражении
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера в рамках 2-го тура чемпионата Германии "Байер" сыграл с "Лейпцигом", матч завершился неожиданной победой "Лейпцига" - 2:3.
Во вчерашнем матче "фармацевты" вели со счетом 2:0 по ходу первого тайма, а затем пропустили 3 гола.
Главный тренер Леверкузена прокомментировал проигрыш после 35-матчевой серии без проигрыша:
"В этой игре было много и позитива, и негатива. В первом тайме мы играли хорошо, во втором хотели развить успех. Но мы потеряли контроль над игрой и дали сопернику слишком много пространства. Мы не добились успеха в обороне. Мы должны атаковать и защищаться. Все вместе. Поработаем над этим во время перерыва на матчи сборных."
Напомним, в следующем туре "Байер" сыграет против "Хоффенхайма".
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