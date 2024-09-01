Бундеслига. 2-й тур

Хайденхайм-ан-дер-Бренц, Фойт Арена

Хайденхайм – Аугсбург 4:0

Голы: Ваннер 9 (п), Сиенза 30, Бек 69, Бройниг 73

«Хайденхайм» возглавил Бундеслигу после громкого реванша в дерби. В прошлом сезоне «Аугсбург» дважды обыгрывал команду Франка Шмидта. Особенно памятным был разгром 2:5 на выезде в дебютном поединке Торупа у руля баварцев. С не менее уверенным видом «Хайденхайм» брал реванш этим вечером.

Команда Шмидта отдала много сил в прошлые недели для дебютной квалификации в Лигу конференций. Из-за этого хозяева отказались от 7 игроков стартового состава в сравнении с ответной игрой против «Хеккена», но все равно добыли результат. А именно пятую победу в пяти матчах с начала кампании.

При этом разгром получился откровенно неожиданным. Полурезервным составом хозяева решили сыграть вторым номером со ставкой на переходные фазы и стандарты. Ставка оправдалась. В защите был очень достойный перфоманс, позволивший «фуггерам» нанести всего 1 удар в створ ворот Мюллера за 90 минут. Владение 1 к 2 в пользу гостей команда Торупа вообще никак не конвертировали в моменты.

Очередной рекорд побил Пауль Ваннер. В прошлом туре арендованный у «Баварии» 18-летний стал самым молодым голеадором «Хайденхайма» в Бундеслиге. А в этом – самым молодым автором забитого пенальти – в Германии ведь принято молодым с точки бить не давать. Пенальти пришел со стандарта, как и первый мяч Лео Сиензы в Бундеслиге после летнего трансфера. Первый мяч в элитном немецком футболе забил напоследок и Макси Бройниг, причем первым касанием в матче.

Хайденхайм: Мюллер, Ференбах, Гимбер, Майнка, Траоре, Мэлоуни (Кербер, 41), Шеппнер, Сиенза (Хонзак, 81), Ваннер (Конте, 70), Бек (Зирслебен, 82), Пирингер (Бройниг, 70)

Аугсбург: Лабрович, Яннулис, Шлоттербек, Гауэлеу, Педерсен (Вольф, 46), Брайтхаупт (Кемюр, 63), Йенсен (Варгас, 46), Майер (Якич, 74), Реджбечай, Эссенде, Титц (Мунье, 59)