Бундеслига. 2-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Фрайбург 2:0

Голы: Кейн 38 (п), Мюллер 78

На 90+7 Хелер не реализовал пенальти (выше ворот)

Харри Кейн никогда не жил титулами. И первый год в Мюнхене ничего в этом плане не изменил. Все эти годы он черпал мотивацию разве что из различных индивидуальных рекордов. Один из них – рекордные 36 голов в дебютной кампании в Бундеслиге. В одном голе он был от другого рекорда – забить всем соперникам по чемпионату за один сезон. Но ворота "Фрайбурга" так и осталась не распечатанными.

Сегодня Харри это исправил. На 38-й минуте англичанин реализовал свой 8-й пенальти из 8 в футболке "Баварии". Хозяева к тому моменту наиграли на гол, но сам 11-метровый был весьма сомнительным. После кросса Олисе с правого фланга Кейн пробил головой мимо ворот, но молодому Розенфельдеру во втором матче в карьере на таком уровне прилетел мяч в руку. Дурацкий, но пенальти.

От Олисе и Мусиалы в первом тайме исходило больше всего угрозы. Джамал в фирменной манере вытанцовывал перед защитой и каждый раз находил момент для обострений, а также протаскивал мяч на дриблинге через переменный прессинг соперника. Олисе же концентрировался на передачах внутрь под забегания в штрафную Гнабри под кросс и Кейна под завершение. Майклу удалось так трижды за тайм прокинуть мяч в штрафную на набегающего внутрь партнера.

Эти двое играли фактически гибридных десяток в обоих полуфлангах. Ширину давали Тель и Гнабри, которые также периодически исполняли инсайдов, что вместе с Кейном наполняло состав сразу 5 четко выраженными игроками группы атаки. При этом обошлось даже без ожидаемого дебюта в старте чистого опорника Пальиньи. В опорной вышел Павлович, которому периодически помогал кто-то из пары фулбеков – чаще Киммих, реже Геррейру. Большой контраст в сравнении с временами Тухеля.

Такой футбол подразумевал большое количество слаженных и своевременных маневров в позиционной атаке, на что нужно будет еще немало времени. Но даже в такой версии Броуновского движения хватало остроты, и "Бавария" не по качеству футбола, но по сеттингу напомнила старого доброго "рекордмайстра".

С такой агрессивной тактикой "Байерн" во много зависел от качественной игры немногочисленной Rest Defence и от реакции на потерю мяча. С первым было уже не так провально, как после перерыва в Вольфсбурге неделю назад. Но с повышенной нагрузкой Упамекано и Ким снова столкнулись, и снова были не идеальны в обороне.

"Бавария" не создала массу моментов в основной фазе игры, тем более очевидных шансов. Но их футбол реально удушил гостей и после открытия счета большой интриги в матче не было. Провальных отрезков в обороне "Бавария" на этот раз избежала. Но вопросы к Венсану Компани остаются. Во-первых, защиту надо вышколить идеально под такую острую игру. А тут не совсем тех качеств исполнители. Во-вторых, следующие оппоненты будут проверять этот "Байерн" в быстрых выпадах куда охотнее чем "Фрайбург".

Провалов не было, но вторая половина в исполнении "Баварии" опять выглядела довольно вяло. Есть подозрения, что дело в физподготовке. Потому после перерыва болельщиков на "Альянц Арене" больше радовали отвлеченными от игры вещами. Дебютом Пальиньи, который привез пенальти в компенсированное время. А главным событием вечера стал рекордный 710-й поединок Томаса Мюллера за "Баварию". Раумдойтер отметил знаменательную игру фирменным умным голом: идеально открылся под передачу Гнабри в штрафную, убрал защитника на замахе и положил мяч в верхний угол уже Флориана Мюллера.

Бавария: Нойер, Киммих, Ким Мин Чжэ, Упамекано (Горецка, 90), Геррейру, Павлович (Пальинья, 74), Олисе (Мюллер, 59), Тель (Коман, 59), Мусиала (Лаймер, 74), Гнабри, Кейн

Фрайбург: Мюллер, Гюнтер (Макенго, 81), Линхарт, Розенфельдер, Кюблер (Огбус, 81), Эггештайн, Остерхаге (Хелер, 72), Грифо (Шаллаи, 63), Рель (Динкчи, 63), Доан, Адаму