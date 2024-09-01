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Томас Мюллер стал рекордсменом Баварии по количеству матчей

Германия

Легенда

Томас Мюллер стал рекордсменом Баварии по количеству матчей

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Матч 2-го тура Бундеслиги "Баварии" против "Фрайбурга" (2:0) стал для полузащитника Томаса Мюллера 710-м поединком за мюнхенский клуб. 34-летний Мюллер оставил позади Зеппа Майера (709). Третий в списке - Оливер Кан (632).

Гол в ворота "Фрайбурга" стал для немца 245-м за "Баварию". Также он отметился 217 ассистами.

Всего Мюллер сыграл 475 матч в Бундеслиге, 153 в Лиге чемпионов, 66 в Кубке Германии, 12 в Суперкубке Германии и по 2 в Суперкубке УЕФА и клубном ЧМ.

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Томас Мюллер Бавария (Мюнхен)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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