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Томас Мюллер стал рекордсменом Баварии по количеству матчей
Легенда
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Матч 2-го тура Бундеслиги "Баварии" против "Фрайбурга" (2:0) стал для полузащитника Томаса Мюллера 710-м поединком за мюнхенский клуб. 34-летний Мюллер оставил позади Зеппа Майера (709). Третий в списке - Оливер Кан (632).
Гол в ворота "Фрайбурга" стал для немца 245-м за "Баварию". Также он отметился 217 ассистами.
Всего Мюллер сыграл 475 матч в Бундеслиге, 153 в Лиге чемпионов, 66 в Кубке Германии, 12 в Суперкубке Германии и по 2 в Суперкубке УЕФА и клубном ЧМ.
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