Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мюллер: Стареет только тело. Я борюсь с этим. Пытаюсь показать тренеру, что ещё могу играть в cтарте
Неувядающий Томас
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
34-летний нападающий "Баварии" Томас Мюллер высказался о своём будущем после победы над "Фрайбургом" (2:0) во 2-м туре Бундеслиги.
"Посмотрим, что будет! Стареет только тело. Я борюсь с этим. Дело не во мне и не в сроках контракта. Все просто: я пытаюсь показать тренеру, что ещё могу играть в стартовом составе", - цитирует Томаса Sky Sport.
Напомним, контракт Мюллера с "Баварией" истекает летом 2025 года.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
storm_ua (Николаев)
02.09.2024 в 13:41
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Миколенко рассказал, почему живет недалеко от Манчестера, а не в Ливерпуле: Простая жизнь простого человека
- Кобина оштрафовали и дисквалифицировали из-за поведения в игре с Кривбассом
- Де Росси: Все боятся Довбика
- Бундеслига. Байер – РБ Лейпциг 2:3. Опенда покончил с Неверлузеном
- Артем Кравец: Озвучил президенту Динамо свое видение и идеи, которыми можно что-то улучшить в клубе
- Срыв матча Кривбасса с Шахтером, победа Динамо, Довбик снова не забил. Главные новости за 1 сентября
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн
Комментарии 1