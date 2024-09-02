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Мюллер: Стареет только тело. Я борюсь с этим. Пытаюсь показать тренеру, что ещё могу играть в cтарте

Германия

Неувядающий Томас

Мюллер: Стареет только тело. Я борюсь с этим. Пытаюсь показать тренеру, что ещё могу играть в cтарте

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

34-летний нападающий "Баварии" Томас Мюллер высказался о своём будущем после победы над "Фрайбургом" (2:0) во 2-м туре Бундеслиги.

"Посмотрим, что будет! Стареет только тело. Я борюсь с этим. Дело не во мне и не в сроках контракта. Все просто: я пытаюсь показать тренеру, что ещё могу играть в стартовом составе", - цитирует Томаса Sky Sport.

Напомним, контракт Мюллера с "Баварией" истекает летом 2025 года.

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Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) контракт Фрайбург
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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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storm_ua (Николаев)
02.09.2024 в 13:41
Томас тебе всего 34, но выглядишь ты конечно на все 45...но тут ничего не поделаешь, такая генетика... Главное чтобы травм сильных не было, и присутствовало желание играть . Давай Мюллер до 40 сможешь играть.Тот же ибра , в 39 лет в Милане просто феерил. И делал бы он это ещё годика 3 если бы не травмы.
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Комментарии 1
storm_ua (Николаев)
02.09.2024 в 13:41
Томас тебе всего 34, но выглядишь ты конечно на все 45...но тут ничего не поделаешь, такая генетика... Главное чтобы травм сильных не было, и присутствовало желание играть . Давай Мюллер до 40 сможешь играть.Тот же ибра , в 39 лет в Милане просто феерил. И делал бы он это ещё годика 3 если бы не травмы.
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