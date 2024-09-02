Мюллер: Стареет только тело. Я борюсь с этим. Пытаюсь показать тренеру, что ещё могу играть в cтарте

Томас тебе всего 34, но выглядишь ты конечно на все 45...но тут ничего не поделаешь, такая генетика... Главное чтобы травм сильных не было, и присутствовало желание играть . Давай Мюллер до 40 сможешь играть.Тот же ибра , в 39 лет в Милане просто феерил. И делал бы он это ещё годика 3 если бы не травмы.