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Хайденхайм продлил соглашение с полузащитником Адрианом Беком

Германия

Об этом говорится на сайте клуба

Хайденхайм продлил соглашение с полузащитником Адрианом Беком

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Хайденхайм" после работы на трансферном рынке сосредоточился и на тех игроках, которые добивались вместе с командой великолепных результатов на прошлой кампании. Немецкий клуб продлил сотрудничество с полузащитником Адрианом Беком, подписав с ним новый контракт до конца июня 2028 года.

"Последние два года в "FCH" были абсолютно удивительными. Я благодарен, что смог пережить это как футболист и что мне дали уверенность продолжать играть за этот особенный клуб в ближайшие годы", - заявил игрок после продления соглашения.

Добавим, что в новом сезоне Адриан Бек уже отметился забитым мячом и двумя ассистами в 4 матчах своей команды.

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Источник:
Гайденгайм
Опубликовал: Александр Гресь
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