Хайденхайм продлил соглашение с полузащитником Адрианом Беком

"Хайденхайм" после работы на трансферном рынке сосредоточился и на тех игроках, которые добивались вместе с командой великолепных результатов на прошлой кампании. Немецкий клуб продлил сотрудничество с полузащитником Адрианом Беком, подписав с ним новый контракт до конца июня 2028 года.

"Последние два года в "FCH" были абсолютно удивительными. Я благодарен, что смог пережить это как футболист и что мне дали уверенность продолжать играть за этот особенный клуб в ближайшие годы", - заявил игрок после продления соглашения.

Добавим, что в новом сезоне Адриан Бек уже отметился забитым мячом и двумя ассистами в 4 матчах своей команды.