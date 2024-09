Полузащитник Астер Вранкс после неудачи с переходом в Фиорентину, продлил контракт с Вольфсбургом

После хорошего выступления Астера Вранкса в прошлом сезоне, футболиста связывали с "Фиорентиной" и "ПСВ", которые проявляли интерес к игроку. "Фиалки" даже были близки к трансферу, который должен был составить 12 млн евро, однако переход бельгийца так и не состоялся. У игрока оставался последний год контракта, но уже в начале осени "Вольфсбург" объявил, что клуб договорился о продлении соглашения с 21-летним полузащитником без дальнейших подробностей относительно срока действия.

"Мы рады, что Астер останется частью нашей команды. Он играет важную роль в нашей команде, и мы верим, что он воспользуется этой возможностью, чтобы продолжать развиваться. Мы будем поддерживать его в этом, потому что мы верим, что Астер имеет еще много потенциала, который можно использовать", - сказал спортивный директор "Вольфсбурга" Себастьян Шиндзелорж.

