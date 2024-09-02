Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гайденгайм продолжил сотрудничество с центральным защитником Бенедиктом Гимбером
Об этом говорится на сайте клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Хайденхайм" подписал новое соглашение с 27-летним Бенедиктом Гимбером. Контракт центрального защитника с немецким клубом теперь рассчитан до конца июня 2028 года.
"С одной стороны, "FCH" - это семейный клуб с большой солидарностью, а с другой стороны, он характеризуется безудержным стремлением к развитию. Я могу идентифицировать себя с этим на все сто процентов и поэтому тем более рад быть частью "FCH" в ближайшие годы", - сказал немецкий игрок о продлении своего контракта.
Добавим, что в прошлом сезоне Бенедикт Гимбер провел 25 матчей, где отметился голом и результативной передачей.
Популярное сейчас
- Известно, кто может заменить Иващенко на тренерском мостике Оболони
- Миколенко рассказал, почему живет недалеко от Манчестера, а не в Ливерпуле: Простая жизнь простого человека
- Мичел: Продуктивность Цыганкова в первом тайме была намного ниже привычной
- Яркий уик-энд: Кривбасс – Шахтер, МЮ – Ливерпуль. Расписание футбола на 26 августа – 1 сентября
- Артем Кравец: Озвучил президенту Динамо свое видение и идеи, которыми можно что-то улучшить в клубе
- Вьюнник: Все слышали мою историю, но никто не знает ее подробностей