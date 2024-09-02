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Гайденгайм продолжил сотрудничество с центральным защитником Бенедиктом Гимбером

Германия

Об этом говорится на сайте клуба

Гайденгайм продолжил сотрудничество с центральным защитником Бенедиктом Гимбером

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Хайденхайм" подписал новое соглашение с 27-летним Бенедиктом Гимбером. Контракт центрального защитника с немецким клубом теперь рассчитан до конца июня 2028 года.

"С одной стороны, "FCH" - это семейный клуб с большой солидарностью, а с другой стороны, он характеризуется безудержным стремлением к развитию. Я могу идентифицировать себя с этим на все сто процентов и поэтому тем более рад быть частью "FCH" в ближайшие годы", - сказал немецкий игрок о продлении своего контракта.

Добавим, что в прошлом сезоне Бенедикт Гимбер провел 25 матчей, где отметился голом и результативной передачей.

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Источник:
Гайденгайм
Опубликовал: Александр Гресь
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