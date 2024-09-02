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Известно, кто стал новым капитаном сборной Германии

Германия

Нагельсманн выступил на пресс-конференции

Известно, кто стал новым капитаном сборной Германии

Фото: dfb.de

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Юлиан Нагельсманн, главный тренер сборной Германии, на пресс-конференции подтвердил, что Йозуа Киммиха стал новым капитаном команды.

Полузащитник "Баварии" заменит на этой позиции легендарного Тони Крооса, который завершил международную карьеру в прошлом году.

Кроме того, защитник Антонио Рюдигер стал вице-капитаном, а атакующий полузащитник Кай Хавертц - третьим капитаном команды.

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Германия Тони Кроос Йозуа Киммих Юлиан Нагельсманн Кай Хавертц
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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