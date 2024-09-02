Известно, кто стал новым капитаном сборной Германии

Юлиан Нагельсманн, главный тренер сборной Германии, на пресс-конференции подтвердил, что Йозуа Киммиха стал новым капитаном команды.

Полузащитник "Баварии" заменит на этой позиции легендарного Тони Крооса, который завершил международную карьеру в прошлом году.

Кроме того, защитник Антонио Рюдигер стал вице-капитаном, а атакующий полузащитник Кай Хавертц - третьим капитаном команды.