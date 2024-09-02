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Известно, кто стал новым капитаном сборной Германии
Нагельсманн выступил на пресс-конференции
Фото: dfb.de
Юлиан Нагельсманн, главный тренер сборной Германии, на пресс-конференции подтвердил, что Йозуа Киммиха стал новым капитаном команды.
Полузащитник "Баварии" заменит на этой позиции легендарного Тони Крооса, который завершил международную карьеру в прошлом году.
Кроме того, защитник Антонио Рюдигер стал вице-капитаном, а атакующий полузащитник Кай Хавертц - третьим капитаном команды.
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Источник:Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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