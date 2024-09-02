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Нагельсманн рассказал, кто будет новым основным голкипером сборной Германии
Марк - Андре Тер Штеген - новый номер один в воротах (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Юлиан Нагельсманн, главный тренер сборной Германии, рассказал, кто будет новым основным голкипером команды.
"Марк - Андре Тер Штеген - новый номер один в воротах. Он был капитаном "Барселоны" на протяжении многих лет, и они не имеют никаких сомнений в его игре. Мы также".
Напомним, что этим летом Мануэль Нойер объявил о завершении своей карьеры в сборной Германии.
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Источник:Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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