Нагельсманн рассказал, кто будет новым основным голкипером сборной Германии

Юлиан Нагельсманн, главный тренер сборной Германии, рассказал, кто будет новым основным голкипером команды.

"Марк - Андре Тер Штеген - новый номер один в воротах. Он был капитаном "Барселоны" на протяжении многих лет, и они не имеют никаких сомнений в его игре. Мы также".