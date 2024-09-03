  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Капитан сборной Германии - о Тер Штегене: У меня всегда складывалось впечатление, что он хочет быть номером один
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Капитан сборной Германии - о Тер Штегене: У меня всегда складывалось впечатление, что он хочет быть номером один

Германия

Киммих поделился своими мыслями

Капитан сборной Германии - о Тер Штегене: У меня всегда складывалось впечатление, что он хочет быть номером один

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Баварии" Йозуа Киммих высказался о новом основном голкипере сборной Германии Марке - Андре Тер Штегене.

"Он блестяще работал на протяжении многих лет. У меня всегда складывалось впечатление, что он хочет быть номером один. Это часть футбола. Но если это не срабатывает, ты несешь ответственность перед командой. И он всегда делал это на отлично".

"Он капитан "Барселоны". Это не очень распространенное явление для немецкого игрока. Я рад за него, что сейчас у него есть такая возможность. Он этого заслуживает", - добавил футболист.

Читайте такжеСтарт Лиги наций: Украина – Албания, Франция – Италия и не только. Расписание футбола на 2 – 8 сентября
По теме
yellow-arrow
Нагельсманн рассказал, кто будет новым основным голкипером сборной Германии
yellow-arrow
Известно, кто стал новым капитаном сборной Германии
yellow-arrow
Гайденгайм продолжил сотрудничество с центральным защитником Бенедиктом Гимбером
Германия Марк-Андре тер Штеген Йозуа Киммих
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости