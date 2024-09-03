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Капитан сборной Германии - о Тер Штегене: У меня всегда складывалось впечатление, что он хочет быть номером один
Киммих поделился своими мыслями
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Баварии" Йозуа Киммих высказался о новом основном голкипере сборной Германии Марке - Андре Тер Штегене.
"Он блестяще работал на протяжении многих лет. У меня всегда складывалось впечатление, что он хочет быть номером один. Это часть футбола. Но если это не срабатывает, ты несешь ответственность перед командой. И он всегда делал это на отлично".
"Он капитан "Барселоны". Это не очень распространенное явление для немецкого игрока. Я рад за него, что сейчас у него есть такая возможность. Он этого заслуживает", - добавил футболист.
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