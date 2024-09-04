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Действующий вице-чемпион Германии отдал нападающего в сербскую Црвену Звезду
Весьма неожиданный трансфер
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Штутгарта" Силас Вамангитука перешёл в "Црвену Звезду" на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.
За 5 лет в составе немецкого клуба конголезец принял участие в 132 официальных матчах, в которых забил 35 голов и отдал 21 результативную передачу.
В нынешнем сезоне Вамангитука провёл лишь один поединок, выйдя на замену в игре за Суперкубок Германии против "Байера".
#Silas auf Leihbasis nach Belgrad— VfB Stuttgart (@VfB) September 3, 2024
Der 25-jährige Offensivspieler wechselt mit sofortiger Wirkung bis zum Saisonende zu Roter Stern Belgrad.
--#VfB | Zur Meldung: https://t.co/eoWMPHGsTs pic.twitter.com/SnBKD613kI
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