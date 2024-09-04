Действующий вице-чемпион Германии отдал нападающего в сербскую Црвену Звезду

Нападающий "Штутгарта" Силас Вамангитука перешёл в "Црвену Звезду" на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.

За 5 лет в составе немецкого клуба конголезец принял участие в 132 официальных матчах, в которых забил 35 голов и отдал 21 результативную передачу.

В нынешнем сезоне Вамангитука провёл лишь один поединок, выйдя на замену в игре за Суперкубок Германии против "Байера".