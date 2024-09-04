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Полузащитник Роберт Сков стал игроком берлинского Униона

Германия

Об этом говорится на сайте клуба

Полузащитник Роберт Сков стал игроком берлинского Униона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Датский полузащитник Роберт Сков с конца мая находился в статусе свободного агента: футболист покинул "Хоффенхайм", в котором он отыграл пять лет. Теперь 28-летний игрок нашел себе новый клуб. Полузащитник подписал контракт с берлинским "Унионом". Длительность соглашения клубом не разглашается.

"Я уже очень хорошо знаю "Унион" за последние несколько лет в Бундеслиге. Я слышал много хорошего о клубе и людях, и теперь я рад стать его частью. Впереди нас ждет тяжелый сезон, в котором каждый должен выложиться на полную. Я с нетерпением жду его", - заявил после перехода датский полузащитник.

Добавим, что в прошлом сезоне Роберт Сков провел 25 матчей, где отметился 3 голами и 5 передачами.

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Хоффенхайм (Зинсхайм) Унион (Берлин)
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Источник:
Уніон Берлін
Опубликовал: Александр Гресь
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