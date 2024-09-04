Фюллькруг - о Киммихе: Он - настоящий капитан

Нападающий сборной Германии Никлас Фюллькруг высказался о новом капитане национальной команды Йозуа Киммихе.

"Он - настоящий капитан. Киммих ведет за собой. Я счастлив, что после Евро его наконец-то начали воспринимать в Германии таким, каким он есть на самом деле. Раньше его часто видели по-другому. Но Йозуа - сформировавшийся игрок - и замечательный человек".

Напомним, что сборная Германии 7 сентября сыграет против Венгрии в рамках первого тура Лиги наций.