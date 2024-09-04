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Фюллькруг - о Киммихе: Он - настоящий капитан

Германия

Форвард высказался о новом капитане команды

Фюллькруг - о Киммихе: Он - настоящий капитан

Фото: dfb.de

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Нападающий сборной Германии Никлас Фюллькруг высказался о новом капитане национальной команды Йозуа Киммихе.

"Он - настоящий капитан. Киммих ведет за собой. Я счастлив, что после Евро его наконец-то начали воспринимать в Германии таким, каким он есть на самом деле. Раньше его часто видели по-другому. Но Йозуа - сформировавшийся игрок - и замечательный человек".

Напомним, что сборная Германии 7 сентября сыграет против Венгрии в рамках первого тура Лиги наций.

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Германия Йозуа Киммих Никлас Фюллькруг
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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