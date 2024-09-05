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Директор Баварии удивлен, что их звездный хавбек не попал в список номинантов на Золотой мяч

Германия

Эберль поделился своими мыслями

Директор Баварии удивлен, что их звездный хавбек не попал в список номинантов на Золотой мяч

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Директор мюнхенской "Баварии" Макс Эберль удивлен, что полузащитник Джамал Мусиала не попал в список номинантов на самую престижную индивидуальную награду в футболе - "Золотой мяч".

"Я рад за каждого игрока, который попал в список претендентов на эту награду, но мы в "Баварии" очень удивлены, что в этом списке нет Джамала".

Мусиала на Чемпионате Европы-2024 сыграл 5 матчей, где отметился тремя забитыми мячами. А на клубном уровне в сезоне 2023/24 провел 38 поединков, забил 12 голов и отдал 8 ассистов.

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Бавария (Мюнхен) Золотой мяч Джамал Мусиала
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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