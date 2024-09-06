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Павлович - об игре Баварии в этом сезоне: Первые таймы обоих матчей Бундеслиги были великолепными
Футболист поделился своими мыслями
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Опорный полузащитник "Баварии" Александар Павлович высказался об игре команды в Бундеслиге в текущем сезоне.
"Первые таймы обоих матчей Бундеслиги были великолепными. Мы контролировали ситуацию и мяч. У соперников почти не было моментов.
В игре во Фрайбурге мы немного потеряли контроль в начале второго тайма. Не так сильно, как в Вольфсбурге. Но нам нужно быть более последовательными. Мы должны сохранять полный контроль", - сказал футболист.
Добавим, что в третьем туре Бундеслиги "Бавария" сыграет против ФК "Хольштейн Киль".
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