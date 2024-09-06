Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Павлович - о пропуске Евро-2024: Надеюсь, смогу сыграть еще на нескольких таких турнирах
Футболист ответил на вопросы журналистов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Александар Павлович, опорный полузащитник "Баварии" и сборной Германии, высказался о своем отсутствии на чемпионате Европы-2024 из-за болезни.
"Сначала, конечно, было очень больно пропустить Евро, тем более в своей стране. Но я быстро начал мыслить позитивно. Если тренер продолжит доверять мне, я покажу свой потенциал, и, надеюсь, смогу сыграть еще на нескольких таких турнирах".
Добавим, что в прошлом сезоне сыграл 25 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.
Популярное сейчас
- Все дело в стадионе. Президент Ингульца может снять команду с чемпионата УПЛ
- Динамо раскрыло условия перехода Супряги в Зарю
- Официально. Супряга перешел в Зарю
- Директор Баварии удивлен, что их звездный хавбек не попал в список номинантов на Золотой мяч
- Красотка дня. Очаровательная невеста Влада Супряги, которая готова поддерживать его в Заре
- Известный экс-игрок Шахтера создал аккаунт в OnlyFans