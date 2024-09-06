Павлович - о пропуске Евро-2024: Надеюсь, смогу сыграть еще на нескольких таких турнирах

Александар Павлович, опорный полузащитник "Баварии" и сборной Германии, высказался о своем отсутствии на чемпионате Европы-2024 из-за болезни.

"Сначала, конечно, было очень больно пропустить Евро, тем более в своей стране. Но я быстро начал мыслить позитивно. Если тренер продолжит доверять мне, я покажу свой потенциал, и, надеюсь, смогу сыграть еще на нескольких таких турнирах".

Добавим, что в прошлом сезоне сыграл 25 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.