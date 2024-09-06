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Нагельсман - о матче против Венгрии: У нас будет немного другой состав, чем на Евро

Германия
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Специалист выступил на пресс-конференции

Нагельсман - о матче против Венгрии: У нас будет немного другой состав, чем на Евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман выступил на пресс-конференции накануне матча против Венгрии в рамках Лиги Наций.

"Мы не можем ожидать такого же соперника, как на Евро. Завтра у них будет более атакующий подход. От нас также многое зависит, как далеко мы сможем их оттеснить. У нас также будет другой состав, поскольку некоторые игроки ушли. Но больших изменений не будет".

Напомним, что матч Германия - Венгрия состоится 7 сентября. Старт - в 21:45 по киевскому времени.

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Германия Венгрия Юлиан Нагельсманн
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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