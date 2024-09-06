Нагельсманн - о матче против Венгрии: У нас будет немного другой состав, чем на Евро

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн выступил на пресс-конференции накануне матча против Венгрии в рамках Лиги Наций.

"Мы не можем ожидать такого же соперника, как на Евро. Завтра у них будет более атакующий подход. От нас также многое зависит, как далеко мы сможем их оттеснить. У нас также будет другой состав, поскольку некоторые игроки ушли. Но больших изменений не будет".