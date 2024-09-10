Президент Баварии: Мусиала мог бы стать вторым Томасом Мюллером

Президент "Баварии" Герберт Хайнер высказался о продлении контракта с полузащитником Джамалом Мусиалой.

"Мы хотим сделать все возможное, чтобы удержать его как можно дольше.



Как мне кажется, он мог бы стать вторым Томасом Мюллером и играть за "Баварию" в течение следующих 20 лет", - приводит слова Хайнера журналист Мануэль Бонке.

21-летний Мусиала выступает за основную команду "Баварии" с 2020 года, и провёл за это время 166 матчей, в которых отличился 44 забитыми голами и 31 ассистом.