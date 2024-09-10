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Президент Баварии: Мусиала мог бы стать вторым Томасом Мюллером

Германия

Мнение функционера

Президент Баварии: Мусиала мог бы стать вторым Томасом Мюллером

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Баварии" Герберт Хайнер высказался о продлении контракта с полузащитником Джамалом Мусиалой.

"Мы хотим сделать все возможное, чтобы удержать его как можно дольше.

Как мне кажется, он мог бы стать вторым Томасом Мюллером и играть за "Баварию" в течение следующих 20 лет", - приводит слова Хайнера журналист Мануэль Бонке.

21-летний Мусиала выступает за основную команду "Баварии" с 2020 года, и провёл за это время 166 матчей, в которых отличился 44 забитыми голами и 31 ассистом.

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Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Герберт Хайнер Джамал Мусиала
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Источник:
Manuel Bonke
Опубликовал: Александр Бураков
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