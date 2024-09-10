Кейн: Равнялся в детстве на Роналду и Месси

Английский нападающий "Баварии" Гарри Кейн рассказал о своей мотивации.

"Лично с Роналду я не знаком. Встречался с ним пару раз на разных мероприятиях, но он был тем человеком — и он, и [Лионель] Месси — на которого я равнялся в детстве.

Они были в расцвете сил, когда я входил в подростковый возраст и, вероятно, когда я начинал заниматься футболом и действительно хотел совершенствоваться и становиться лучше, а не только когда я просто любил футбол. Они оба были для меня источником вдохновения.

Думаю, что нужно иметь этот голод, желание и решимость продолжать доказывать людям, что они неправы, и доказывать себе, что ты можешь продолжать быть лучшим, кем ты можешь быть, чтобы перед завершением карьеры ты мог гордиться тем, чего ты добился.

Я стараюсь использовать в качестве мотивации разных игроков. Особенно тех, которые старше меня. Забить более 900 голов за карьеру — это исключительное достижение, а выступать в его возрасте (Роналду - прим.) — это действительно вдохновляет. Я думаю, это просто помогает мне и мотивирует, потому что я знаю, что у меня впереди еще много лет на самом высоком уровне", - цитирует Кейна ESPN.