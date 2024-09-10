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"Это ничего не меняет". Мусиала прокомментировал то, что он не попал в список претендентов на Золотой мяч
Футболист ответил на вопросы журналистов
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Издание France Football не включило полузащитника мюнхенской "Баварии" на сборной Германии Джамала Мусиала в список претендентов на "Золотой мяч-2024".
"Это ничего не меняет. Это не меняет мое качество и мои цели на этот сезон. Нет смысла думать об этом. Я сосредоточен на себе, своем развитии и делаю все, чтобы выигрывать со сборной и с "Баварией".
С полным списком номинантов на самую престижную индивидуальную награду в мире футбола - "Золотой мяч" можно ознакомиться
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Источник:Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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