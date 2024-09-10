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Президент Баварии: Я буду рад, если Киммих завершит карьеру в нашем клубе

Германия
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Герберт Хайнер высказался о хавбеке Баварии

Президент Баварии: Я буду рад, если Киммих завершит карьеру в нашем клубе

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Президент "Баварии" Герберт Хайнер высказался о полузащитнике команды Йозуа Киммихе.

"Я поздравил Йозуа с тем, что он стал капитаном сборной Германии. Я думаю, что Киммих заслуживает это. Он тот, кто всегда идет вперед, кто всегда хочет делать все возможное, даже если это не всегда получается, но он делает все для команды.

Я буду рад, если он завершит карьеру в "Баварии". Но не в следующем году, а через много-много лет".

Киммих выступает за немецкий клуб с 2015 года. Хавбек за команду сыграл 393 матча.

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Бавария (Мюнхен) Йозуа Киммих Герберт Хайнер
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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