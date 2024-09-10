Президент Баварии: Я буду рад, если Киммих завершит карьеру в нашем клубе

Президент "Баварии" Герберт Хайнер высказался о полузащитнике команды Йозуа Киммихе.

"Я поздравил Йозуа с тем, что он стал капитаном сборной Германии. Я думаю, что Киммих заслуживает это. Он тот, кто всегда идет вперед, кто всегда хочет делать все возможное, даже если это не всегда получается, но он делает все для команды.

Я буду рад, если он завершит карьеру в "Баварии". Но не в следующем году, а через много-много лет".