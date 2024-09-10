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Директор Баварии: Путь Мусиалы в нашем клубе еще далеко не завершен

Германия
Обновлено

Немецкий клуб хочет продолжить сотрудничество со своим звездным хавбеком

Директор Баварии: Путь Мусиалы в нашем клубе еще далеко не завершен

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Директор мюнхенской "Баварии" Макс Эберль подтвердил, что клуб ведет переговоры с талантливым Джамалом Мусиалой о подписании нового контракта.

"Джамал - игрок, которых очень и очень мало. Его путь в "Баварии" еще далеко не завершен. Он хочет выигрывать титулы.

Мы продолжаем вести переговоры с Мусиалой, чтобы заключить новое соглашение. Он в будущем должен стать лицом "Баварии".

Напомним, что у полузащитника контракт с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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