Директор Баварии: Путь Мусиалы в нашем клубе еще далеко не завершен

Директор мюнхенской "Баварии" Макс Эберль подтвердил, что клуб ведет переговоры с талантливым Джамалом Мусиалой о подписании нового контракта.

"Джамал - игрок, которых очень и очень мало. Его путь в "Баварии" еще далеко не завершен. Он хочет выигрывать титулы.

Мы продолжаем вести переговоры с Мусиалой, чтобы заключить новое соглашение. Он в будущем должен стать лицом "Баварии".