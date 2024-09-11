Бавария может зимой расстаться с одним из вингеров

Кингсли Коман остается кандидатом на продажу среди игроков "Баварии".

По информации журналиста Кристиана Фалька, мюнхенский клуб надеется получить предложения по французскому вингеру от клубов английской Премьер-лиги в зимнее трансферное окно.

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Этим летом Коман отклонил предложение о переезде в Саудовскую Аравию, поскольку планирует перебраться в топовый европейский клуб, желательно из АПЛ.

Готовность Кингсли покинуть "Баварию" может появиться уже к началу следующего года, если он не получит достаточно игрового времени под руководством главного тренера Венсана Компани в первой половине сезона.