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Бавария может зимой расстаться с одним из вингеров
Идея продать игрока всё ещё остаётся
Getty Images/Global Images Ukraine
Кингсли Коман остается кандидатом на продажу среди игроков "Баварии".
По информации журналиста Кристиана Фалька, мюнхенский клуб надеется получить предложения по французскому вингеру от клубов английской Премьер-лиги в зимнее трансферное окно.
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Этим летом Коман отклонил предложение о переезде в Саудовскую Аравию, поскольку планирует перебраться в топовый европейский клуб, желательно из АПЛ.
Готовность Кингсли покинуть "Баварию" может появиться уже к началу следующего года, если он не получит достаточно игрового времени под руководством главного тренера Венсана Компани в первой половине сезона.
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