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Бавария может зимой расстаться с одним из вингеров

Германия

Идея продать игрока всё ещё остаётся

Бавария может зимой расстаться с одним из вингеров

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Кингсли Коман остается кандидатом на продажу среди игроков "Баварии".

По информации журналиста Кристиана Фалька, мюнхенский клуб надеется получить предложения по французскому вингеру от клубов английской Премьер-лиги в зимнее трансферное окно.

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Этим летом Коман отклонил предложение о переезде в Саудовскую Аравию, поскольку планирует перебраться в топовый европейский клуб, желательно из АПЛ.

Готовность Кингсли покинуть "Баварию" может появиться уже к началу следующего года, если он не получит достаточно игрового времени под руководством главного тренера Венсана Компани в первой половине сезона.

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Бавария (Мюнхен) АПЛ Кингсли Коман трансферное окно
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Источник:
Bayern&Germany
Опубликовал: Александр Бураков
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