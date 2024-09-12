Бавария предлагает новый контракт звёздному полузащитнику с повышением зарплаты

"Бавария" хочет продолжить сотрудничество с полузащитником Джамалом Мусиалой.

Как сообщает Bayern&Germany со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, между сторонами уже начинаются переговоры. Впрочем, они займут определённое время.

Отмечается, что "Бавария" готова предложить Мусиале "действительно существенные" деньги в виде фиксированной зарплаты, надбавок и специальных бонусов, чтобы удержать его в клубе.

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Цель мюнхенцев — закрыть вопрос до лета 2025 года, чтобы избежать возникновения ситуации, когда у 21-летнего игрока останется всего один год по контракту.

В случае, если Джамал не сможет договориться с "Баварией" о новой сделке - за ситуацией вокруг него следят многие топ-клубы, включая мадридский "Реал" и "Манчестер Сити".