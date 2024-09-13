Аугсбург продлил контракт с главным тренером Йессом Торупом

Накануне домашнего матча против "Санкт-Паули", который состоится 15 сентября, "Аугсбург" договорился о продлении контракта с главным тренером Йессом Торупом. Его текущее соглашение должно было закончиться в 2025 году, а 54-летний датчанин, возглавивший клуб в октябре прошлого года, теперь имеет контракт до 30 июня 2026 года, что свидетельствует о стремлении клуба к преемственности и подчеркивает хорошую работу, проделанную к этому времени.

"Йесс изменил ситуацию в прошлом сезоне и добился от команды стабильных выступлений и результатов. Под его руководством отдельные игроки и команда в целом постоянно развивались. Мы очень рады, что сможем продолжить сотрудничество с ним как с тренером и как с человеком. Это важный шаг на пути к продолжению выбранного нами направления и пути", - сказал спортивный директор клуба Маринко Юрендич.

"Я рад продлить свой контракт с "Аугсбургом". С самого начала я чувствовал себя здесь как дома и у меня сложилось впечатление, что это очень семейный, но амбициозный клуб. Мне очень нравится тесно сотрудничать с игроками, командой менеджеров и вспомогательным персоналом, а также наши тесные отношения с болельщиками. Я продолжаю видеть огромный потенциал в команде и буду продолжать делать все возможное, чтобы способствовать позитивному и устойчивому росту клуба", - заявил Йесс Торуп после продления контракта.

Напомним, что по итогам прошлого сезона "Аугсбург" под руководством датского специалиста занял 11-е место, что стало третьим лучшим результатом в истории клуба в Бундеслиге.