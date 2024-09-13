Хоффенхайм подписал бывшего игрока Лейпцига Кристофера Ленца

Кристофер Ленц с июля находился в поисках нового клуба, поскольку у него завершился контракт с "Лейпцигом". 29-летний левый защитник в итоге переезжает в Зинсхайм. В новом сезоне немец будет играть в "Хоффенхайме". Срок действия соглашения между игроком и клубом не сообщаются.

"Кристофер - опытный игрок Бундеслиги, который может играть как на позиции левого центрального защитника, так и на левом фланге. Таким образом, он дополнит наш состав на этих позициях и станет альтернативой, учитывая большое количество игр в этом сезоне и возможное отсутствие из-за травм. Кроме того, он прекрасно подойдет нашей команде на личном уровне", - сказал Франк Крамер, и.о. спортивного директора "Хоффенхайма".

Добавим, что в прошлом сезоне Кристофер Ленц провел 9 поединков во всех турнирах.