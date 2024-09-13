Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хоффенхайм подписал бывшего игрока Лейпцига Кристофера Ленца
Об этом говорится на сайте клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Кристофер Ленц с июля находился в поисках нового клуба, поскольку у него завершился контракт с "Лейпцигом". 29-летний левый защитник в итоге переезжает в Зинсхайм. В новом сезоне немец будет играть в "Хоффенхайме". Срок действия соглашения между игроком и клубом не сообщаются.
"Кристофер - опытный игрок Бундеслиги, который может играть как на позиции левого центрального защитника, так и на левом фланге. Таким образом, он дополнит наш состав на этих позициях и станет альтернативой, учитывая большое количество игр в этом сезоне и возможное отсутствие из-за травм. Кроме того, он прекрасно подойдет нашей команде на личном уровне", - сказал Франк Крамер, и.о. спортивного директора "Хоффенхайма".
Добавим, что в прошлом сезоне Кристофер Ленц провел 9 поединков во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Журналист: Игроки провели неделю в одном городе. Время, проведенное на скамейке запасных Цыганковым и Судаковым, пошло на пользу
- "А мне люди говорили, что ваша дочь прост**утка": Как Поворознюк разговаривал с бывшим пресс-атташе сборной
- Журналист: Игрок сборной Украины перед матчем с Румынией ночевал в отеле с женой, а затем вышел в стартовом составе
- Президент Баварии: Мусиала мог бы стать вторым Томасом Мюллером
- Красавица дня. Очаровательная испанская пассия полузащитника Грузии, который вчера добил чехов
- "Наша вселенная". Защитник Динамо впервые стал отцом