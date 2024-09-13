Бундеслига. 3-й тур

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия – Хайденхайм 4:2

Голы: Мален 11, Адейеми 17, 41, Джан 90+3 (п) – Пирингер 39, Бройниг 74 (п)

Первый сильный перфоманс "Боруссии" Нури Шахина неслучайно совпал с дебютом Серу Гирасси в "желто-черной" футболке. Второй лучший бомбардир Бундеслиги прошлого сезона ушел с поля без гола, но его присутствие позволило атаке БД заиграть совсем другими красками. Особенно выиграли Адейеми с Маленом: первый за тайм оформил (2+1) на одно результативное действие меньше, чем за всю прошлую кампанию (3+1), нидерландец же открыл счет своим голам в новой кампании.

Сегодня Гирасси исполнял кейновские 9.5 образца ТТХ с акцентом на поддержку партнеров, а не завершение. Больше работы на ближнего, чем на себя и свою записную книжку, где было записано 28 голов в 28 матчах. Большая интрига сезона – смогут ли его партнеры-инсайды так же охотно кормить передачами таргетмена, как он кормит их.

"Боруссия" в первых двух турах была очень медлительна. 70 минут искала первый гол против "Айнтрахта" (2:0) в игре, где результат принес чистый индивидуальный талант Байно-Гиттенса. В Бремене (0:0) перед международным перерывом найти первый вообще так никому не удалось. Сегодня наоборот, парни Шахина выдали очень активный и плодотворный дебют. Который в свою очередь подарил удобные условия игры в виде догоняющего соперника, оставлявшего кучу пространства сзади.

На 11-й Гросс отвлек на себя внимание и запустил Адейеми в прорыв 1 в 1. Карим сместился слева в центр и на линии штрафной нашел Малена, который и шикарно отклеился от опекуна, и уверенно положил в угол. Через 5 минут Рюэрсон здорово обокрал Сиензу и запустил быструю атаку. Мален протащил до чужой трети, скинул Брандту, а тот продлил на Адейеми. 2:0. Летальный финишинг.

Дальше хозяева немного убавили в интенсивности без мяча. Чем сразу позволили "Хайденхайму" напомнить, каким образом они выиграли все 5 матчей текущего сезона, как их занесло на первую строчку и как они не проигрывали в гостях в лиге с марта. Было пару необязательных фолов хозяев на своей половине, что аутсайдер трансформировал в пару ударов. А затем Бенсебаини потерял Траоре на фланге и дал ему оформить фирменный для "Хайденхайма" ассист – навес на дальнюю штангу за спину последнему ЦЗ. А Пирингер завершил мастерским ударом от земли (Кляйндинст за прошлый сезон забил минимум 5 идентичных мячей).

Понравилась реакция Дортмунда на стресс. Тут же вернули обороты и были вознаграждены еще одним мячом Адейеми. На этот раз Брандт запустил контратаку, Рюэрсон прострелил на второй темп, Гирасси отвлек на себя всех, после чего Адейеми оформил второй. Сразу после перерыва свежий Забитцер мог снимать все вопросы. Но его гол отменили, потому что Гросс перед тончайшей передачей все же подыграл себе рукой. Мотив был тот же – Гирасси приманка и атака вторым темпом.

Вместо комфортного финиша получился нервный. У Дортмунда всю игру свистели края и в итоге они за это поплатились. Траоре отдал тонкую передачу в штрафную на Кауфманна, а тот был сбит бульдозером под именем Зюле. Дурацкий 11-метровый, после которого перевес стал минимальным. Но в компенсированное время все поменялись ролями – Зюле уже зарабатывал пенальти, а Траоре привозил. Который Джан отправил в сетку, а Дортмунд – в временные лидеры лиги.

Боруссия: Кобель, Рюэрсон, Зюле, Антон, Бенсебайни (Ян Коуто, 72)Гросс, Нмеча, Брандт (Джан, 79), Адейеми (Гиттенс, 79), Мален (Забитцер, 59), Гирасси (Байер, 72)

Хайденхайм: Мюллер, Ференбах, Гимбер, Майнка, Траоре, Мэлоуни (Хонзак, 86), Шеппнер, Сиенза (Дорш, 68), Ваннер (Бройниг, 68), Бек (Конте, 46), Пирингер (Кауфманн, 68)