Бундеслига. Байер продолжает страдать от аритмии, Лейпциг застрял в берлинской пробке

Бундеслига. 3-й тур

Зинсхайм, Презеро Арена

Хоффенхайм – Байер 1:4

Голы: Бериша 37 – Терье 17, Бонифейс 30, 75, Виртц 72 (п)

Хоффенхайм: Бауманн, Акпогума, Дрекслер (Бисхоф, 76), Штах, Крамарич (Тохумджу, 87), Кадержабек, Прасс (Бруун Ларсен, 61), Гайгер, Гриллич, Бюльтер (Морстедт, 87), Бериша (Жандре, 61)

Байер: Градецки, Инкапье (Мукиеле, 86), Та, Тапсоба, Виртц, Терье (Адли, 80), Гримальдо, Андрих (Алеиш Гарсия, 80), Джака, Телла (Фримпонг, 57), Бонифасе (Шик, 86)

Лейпциг, РедБулл Арена

РБ Лейпциг – Унион 0:0

РБ Лейпциг: Гулачи, Лукеба, Клостерманн, Гертрюйда (Битшиабу, 88), Симонс, Шешко (Нуса, 66), Раум, Хенрикс (Баумгартнер, 79), Кампль (Поульсен, 88), Айдара (Вермерен, 66), Опенда

Унион: Реннов, Диогу Лейте, Фогт, Дуки, Роте (Кемляйн, 81), Хедира, Шефер (Кверфельд, 81), Хаберер, Бенеш (Вертессен, 56), Скарке (Сьебатшо, 56), Холлербах (Чжон, 69)

Вольфсбург, Фольксваген Арена

Вольфсбург – Айнтрахт 1:2

Голы: Баку 76 – Мармуш 30, 82 (п)

Менхенгладбах, Боруссия Парк

Боруссия М – Штутгарт 1:3

Голы: Плеа 27 – Ундав 21, Демирович 57, 61

Фрайбург, Европа Парк

Фрайбург – Бохум 2:1

Голы: Адаму 58, 61 – Боаду 45

Одним из главных составляющих феномена непобедимого "Байера" было их умение варьировать темп и распределять силы по ходу кампании. В сезоне новом это же обернулось для них проблемой. Привычка выключаться при "сделанном результате" привело к патологическим последствиям: третий тур кряду Леверкузен ведет 2:0 в первом тайме и каждый раз умудряется найти проблемы на свою голову.

С Гладбахом после 2:2 вырвали победу в концовке. С "Лейпцигом" вообще умудрились проиграть (2:3). Сегодня опять пропустили два в ответ. Благо второй мяч Беришы пришлось отменять из-за офсайда, и до перерыва дожили с перевесом. Показательная статистика следующих 10 минут после того, как на табло стало 0-2: 5:0 по ударам и 60-40 по владению в пользу "Хоффенхайма".

Это аритмия и ее надо лечить. Разговоры с подопечными не помогли. Прописанные отдых и упражнения в международный перерыв тоже. От последних выиграл только Терье. Его интеграция в команду на фоне наивной обороны "Хоффенхайма", распадающейся как карточный домик при любом дуновении, была особенно заметной. И отобразилась на табло.

На 17-й Терье опустился за передачей Градецкого, быстро отыграл на Виртца и побежал на дальнюю замыкать голевую комбинацию после альтруистичного прострела Бонифейса. Затем была классная трехходовка француза с Виртцем и подача на Бонифейса, которая закончилась опасным ударом в противоход. Но Бонифейс вскоре таки нашел свой гол. Джака передачей со своей трети вывел Бонифейса на рандеву, подчеркнув неприлично высокую линию обороны "Хоффе".

Дальше случились описанные выше симптомы и азартная атака "Хоффе" наказала. Бериша воспользовался ошибкой Инкапье и забил первый гол неКрамарича для команды в сезоне. Крамарич "лишь" ассистировал. А затем едва и не забил сам, но Бериша первый добивал после дальнего удара, а он, в отличии от хорвата, был вне игры. После перерыва чемпион справлялся уже увереннее, но солидности откровенно не хватало. Снять вопросы помог тот же Терье. Стенка Мартена с Виртцем и передача пяткой на Гримальдо подарила пенальти и привычные +2 перевеса. А напоследок покрасовался и Бонифейс после очередного соло.

В параллельной игре "РБ Лейпциг" по старой привычке застрял в берлинской пробке. "Унион" дал "быкам" передышку в провальной прошлой кампании, позволив дважды себя переиграть. Упрямый и низко припаркованный автобус "Униона" был хронической проблемой РБ и их позиционной атаки, неспособной создавать угрозу без пространства. Как итог – 5 поражений в 6 личных встречах до того. Сегодня тот же мотив сработал снова. Лои Опенда в концовке упустил единственный шанс за игру, промазав с точки. А в ответ Лейте со стандарта простил соперника в ответ.

В других матчах Джуниор Адаму своими дебютными двумя голами в Бундеслиге принес "Фрайбургу" вторую победу в трех турах. Связка Мармуш-Экитике продолжает разрывать. Мармуш сегодня положил дубль в Вольфсбурге, а в эпизоде с первым голом Экитике ему ассистировал в уже фирменной для дуэта контратаке "Айнтрахта". У "Штутгарта" сработал свой дуэт новичкой. Ридер дважды ассистировал на Демировича в Менхенгладбахе, у которого 3 мяча в 3 матчах. Забил этим днем и Дениз Ундав, подчеркнув, что атака "шваб" жива и здорова даже после продажи Гирасси. Долгожданная первая победа "Штутгарта" в кампании.