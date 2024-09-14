Бундеслига. 3-й тур

Киль, Хольштайн-Штадион

Хольштайн – Бавария 1:6

Голы: Гигович 82 – Мусиала 1, Кейн 7, 43, 90+1 (п) Ремберг 13 (аг), Олисе 65

Хольштайн: Вайнер, Яворчек (Пухач, 46), Юханссон, Беккер, Эррас (Гешвилль, 46), Холтби (Гигович, 76), Кнудсен, Ремберг, Матино (Арп, 64), Пихлер, Порат (Розенбом, 76)

Бавария: Нойер, Геррейру (Дэвис, 64), Ким Мин Чжэ, Упамекано, Боэ (Лаймер, 64), Пальинья, Киммих, Коман (Тель, 76), Мусиала (Мюллер, 46), Гнабри (Олисе, 46), Кейн

"Бавария" в тренировочном режиме разбила "Хольштайн". Дебютант элиты пропустил трижды в дебюте, после чего у "рекордмайстра" было полно времени для отработки новых "доминантных" элементов игры – контрпрессинга, затяжных владений и позиционных ротаций. Всего того, для чего звали Венсана Компани в клуб. Уровень сопротивления был действительно ничтожным.

После международного перерыва Компани впервые опробовал пару Киммих-Пальинья в опорной зоне. Йозуа чаще опускался третьим ЦЗ при билд-апе, португалец сидел над линией обороны. Также свой первый выход в старте в сезоне получил Коман. Кингсли исполнял нетипичную для себя роль левого вингера. Его партнер по флангу Геррейру при этом стабильно заходил в центр и атаковал полуфланг, в то время как Коман располагался широко. Справа ширину давал Боэ, в то время как Гнабри связывал игру впереди. А Кейн снова помногу играл в глубине, что не помешало ему оформить дубль за тайм. Мелкие детали, давшие немало плодов.

В центре внимания снова был Мусиала, но без помощи Гнабри такого побоища могло и не быть. Мусиала забил уже на 14-й секунде, задав тон матчу. После ассиста Кейна головой. Но если бы Гнабри не оттянул на себя защитника, Джамалу некуда было бы врываться. Следующий мяч пришел после высокого прессинга "Баварии". Прошло мини-дерби Северного Лондона на трети Киля. Бывший партнер Кейна по "Тоттенхэму" Льюис Холтби обрезался перед воротами, ведь его передачу прочитал Гнабри. Одним касание Серж перехватил передачу, Кейн вторым из-за пределов штрафной удвоил перевес.

На 13-й "Бавария" перехватила очередную передачу назад на вратаря. Мусиала и пас перехватил, и двоих оппонентов на двух квадратных метрах прошел. Традиционная феноменальная работа ног Джамала, прострел и защитник срезал в свои. 3 удара – 3 гола. До перерыва пришел и четвертый. Качественный билд-ап закончился вертикальной передачей Кима на Комана по флангу. Француз отдал на Кейна, который двигался вторым темпом. Пока Гнабри рывком уводил двоих ЦЗ, Харри мастерским лонгшотом поражал ворота словно на тренировке. Были еще промахи Кейна с 5 метров и крутая передача англичанина со своей половины в позиционной атаке (!), после которой Мусиала пяткой вывел Гнабри 1 на 1.

Из отличительных черт – "Бавария" очень терпеливо разыгрывала атаки (средняя длительность атаки за тайм – 30 секунд). Интересно менялись позициями не только игроки группы атаки, но и большинство полевых. Понравились реакции на потери мяча – мгновенные набеги на владеющего мячом и мгновенный возврат. "Хольштайн" буквально дважды за половину мог быстро выскочить в контратаку, но первый раз неожиданно солидно сыграл Упамекано, а во втором Пальинья блестящим подкатом показал, за что полтинник был выплачен "Фулхэму".

Вторая половина вообще анализу не подлежит. Компани, как и обещал, включил Load management. Снял Мусиалу и Гнабри еще в перерыве. Кейна оставил чисто ради поиска третьего гола. И англичанин домучил хет-трик в компенсированное время, заработав сомнительный пенальти. До этого еще соотечественник Майкл Олисе отметился 1-м голом в Бундеслиге, но даже не отпраздновал. Ну а хозяев в концовке потешил Гигович голом престижа и Фите Арп – экс-баварец попал в перекладину.

1:6. Избиение. "Байерн" понравился гибким движением впереди, контпрессингом и терпением в розыгрышах, чего недоставало при Тухеле. Для такой доминации Компани и звали. Но куда интереснее будет увидеть их против "Байера" и в ЛЧ. Сегодняшний соперник мог только подсветить, чем "Бавария" занимается на тренировках. Но никак не составить конкуренцию.