Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хольштайн Киль – Бавария 1:6. Видео голов и обзор матча
Без шансов для новичка элиты
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках третьего тура Бундеслиги "Хольштайн Киль" встречался с "Баварией". Мюнхенцы открыли счет уже на первой минуте, а до перерыва забили четыре гола. В частности, тремя результативными действиями отличился Харри Кейн.
- Всі найяскравіші події матчу дивіться в режимі Live у Telegram UA-Football
В середине второго тайма Олисе увеличил преимущество "Баварии" до пяти голов, а к концу встречи команды еще и обменялись голами.
Голы: Гигович 82 – Мусиала 1, Кейн 7, 43, 90+1 (п) Ремберг 13 (аг), Олисе 65
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- В матче Борнмут – Челси установлен рекорд АПЛ по количеству желтых карточек
- АПЛ. Борнмут - Челси 0:1. Нкунку нагло ворует победу у вишен
- Динамо и Шахтер забирают свое, Черноморец во второй раз побеждает. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Заря – Динамо, дерби Лондона и Каталонии. Расписание футбола на 9 – 15 сентября
- Красотка дня. Сексуальная жена защитника сборной Албании, которая будет его мотивировать в матче против Украины
- "Наша вселенная". Защитник Динамо впервые стал отцом
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн