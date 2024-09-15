Хольштайн Киль – Бавария 1:6. Видео голов и обзор матча

В рамках третьего тура Бундеслиги "Хольштайн Киль" встречался с "Баварией". Мюнхенцы открыли счет уже на первой минуте, а до перерыва забили четыре гола. В частности, тремя результативными действиями отличился Харри Кейн.

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В середине второго тайма Олисе увеличил преимущество "Баварии" до пяти голов, а к концу встречи команды еще и обменялись голами.

Хольштайн – Бавария 1:6

Голы: Гигович 82 – Мусиала 1, Кейн 7, 43, 90+1 (п) Ремберг 13 (аг), Олисе 65