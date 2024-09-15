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Один вратарь в Бундеслиге одержал 37 побед над разными коллективами

Германия

Нойеру покорился исторический рекорд

Один вратарь в Бундеслиге одержал 37 побед над разными коллективами

Getty Images/Global Images Ukraine

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Голкипер мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер стал первым игроком в истории Бундеслиги, одержавший победы над 37 разными коллективами национального чемпионата.

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Вчера в рамках 3-го тура чемпионата Германии "Бавария" одержала уверенную победу над "Гольштайном" со счетом 6:1. "Гольштайн" стал 37-м клубом, который 38-летний немец побеждал в рамках Бундеслиги.

Напомним, после трех туров "Бавария" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, у них в активе 9 баллов.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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