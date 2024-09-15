Бундеслига. 3-й тур

Аугсбург, ВВК Арена

Аугсбург – Санкт-Паули 3:1

Голы: Вольф 47, Титц 66, Кабадайы 90+6 – Бухальфа 74

Аугсбург: Лабрович, Шлоттербек, Гауэлеу, Бауэр, Варгас (Титц, 62), Реджбечай, Яннулис (Кудоссу, 83), Якич, Оньека (Майер, 83), Вольф (Педерсен, 61), Эссенде (Кабадайы, 78)

Санкт-Паули: Василь, Метс, Валь, Смит, Ритцка (Салиакас, 46), Треу, Бухалфа (Дзвигала, 89), Ирвайн, Вагнер (Саад, 46), Гилавоги (Афолайян, 34), Эггештайн (Альберс, 84)

"Санкт-Паули" вслед за "Хольштайном" проиграл третью игру кряду после возвращения в элиту, уступив на выезде "Аугсбургу". Гамбургцы сегодня выглядели не так безнадежно, как второй новичок против "Баварии", но и уровень между двумя баварскими соперниками тоже нужно учитывать. Пока эти двое – главные фавориты на вылет по итогам кампании.

В отличии от матчей против "Хайденхайма" и "Униона", на этот раз "Санкт-Паули" в первом тайме даже не мог огрызнуться. Хотя бы одной толковой атакой. Стартовые 45 минут были целиком и полностью за подопечными Турупа. "Аугсбург" с дебюта начал давить. Здорово выглядел прибывший из Дортмунда Вольф, постоянно нагнетавший справа. Рубен Варгас как всегда был опасен между линий.

Но чистого голевого шанса хозяевам пришлось ждать аж до конца тайма. Варгас отдал тонкую передачу на ход Эссенде, но форвард в упор не смог расстрелять Василя. "Санкт-Паули" дожил до перерыва, но передышка им никак не помогла. "Фуггеры" сразу прижали гостей и быстро открыли счет. Вольф быстрее других среагировал на рикошет, ворвался в штрафную, убрал защитника и без шансов пробил в дальний угол.

За 20 следующих минут гости добавили в активности, но к реальным переменам это не привело. Ощущалось отсутствие травмировавшегося по ходу игры Гилавоги, которых хоть и помногу суетился, но мог напрячь центрбеков соперника. За этот отрезок пик "превосходства" "Санкт-Паули" – серия угловых, с которыми уверенно справлялся Оньека. Тот же Оньека сумел запустить вторую голевую атаку. Убежал в быстро выпаде и из глубины вырезал подачу на Титца, в одно касание удвоив перевес.

Стоит отметить замену Торупа. Титц появился на поле буквально за несколько минут до того. Заменив главного плеймейкера команды Варгаса. То есть при перевесе в счете количество форвардов только увеличилось. Смелый, а главное удачный ход тренера. Угадал с заменой и Блессин. Свежий Бухальфа вскоре ответил довольно рандомным хедером после розыгрыша аута.

Это был второй и предпоследний удар гостей из пределов чужой штрафной за игру. Блессин под конец совсем оголился в надежде на камбек. Но привело это только к большему числу пропущенных контратак. В одной из них Кабадайы в дебютном матче в Бундеслиге отметился голом. 3:1. Гамбургцы впервые за 13 лет забили в элите, но вряд ли это их утешит. "Аугсбург" же празднует первую победу в кампании.